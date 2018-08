A prefeitura do Natal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está convocando os profissionais de diversas categorias, médicos, enfermeiros, nutricionistas, técnicos de enfermagem, auxiliares de patologia clínica e serviços gerais, aprovados em concurso público.Os convocados deverão se dirigir a sede da Secretaria de Saúde no edifício Ducal Center, na Rua João Pessoa, N.º 634, Centro – 11° andar, sala 12. Informações nos telefones 3232 – 8163, 3232 – 8496, 3232 – 8495Confira a lista de convocados no site da prefeitura http://www.natal.rn.gov.br/