Jean-Paul Prates recebe cidadania mossoroense

Fotos: Fred Veras Jean-Paul Prates recebe título de “Cidadão Mossoroense”.

A iniciativa da homenagem foi do Vereador Renato Fernandes (PR-RN), que salientou a trajetória de quase uma década serviços prestados pelo especialista em recursos naturais à cidade - desde 1997, quando auxiliou a elaboração e a mobilização local pela emenda legislativa que alterou o projeto de Lei do Petróleo inserindo o pagamento aos proprietários de terra onde se localizam poços produtores, em assessoria prestada ao Deputado Betinho Rosado.Em 2000 e 2001, Prates participou como consultor da Potigás da efetivação do citygate que permitiu o recebimento de gás na cidade e da inauguração do primeiro posto de GNV de Mossoró (Posto Olinda). Seguiram-se várias assessorias a então Prefeita Rosalba Ciarlini e à sua sucessora Fafá Rosado, na qualidade de consultor no período 2002-2006, desenvolvendo ações como a recuperação de R$1,2 milhões em royalties não recebidos, assistência na formatação da Escola do Petróleo de Mossoró, organização da federação de municípios produtores e pareceres contra a legalidade da exploração de salgema no Espírito Santo (que ameaçaria a indústria do sal da região).Mais recentemente, já como Secretário de Energia da Governadora Wilma de Faria, destacou-se na coordenação na articulação para a oficialização da Refinaria Potiguar Clara Camarão (Guamaré) e a operacionalização da UTE Termoaçu, cujos atos foram celebrados em Mossoró, com a visita do Presidente Lula à cidade em outubro último.Ainda como Secretário, Prates tem trazido várias novas empresas interessadas em instalar-se em Mossoró e propôs recentemente a instalação de um Pólo Industrial voltado para o estabelecimento e operação de empresas fornecedoras de bens e serviços específicos para a exploração e produção de petróleo e gás em terra, ao lado de um Centro de Tecnologia Aplicada com a mesma especialidade e um Centro Avançado de Capacitação Técnica englobando todas as atuais iniciativas de desenvolvimento profissional já em curso e outras por desenvolver.Por fim, juntamente com o Secretário de Turismo do Estado, Fernando Fernandes, Prates tem trabalhado pela viabilização do re-estabelecimento da conexão aérea entre Mossoró e Natal, mobilizando empresas dos setores energéticos e de outros em favor de tal iniciativa.Estiveram presentes na cerimônia, o Secretário Estadual de Turismo Fernando Fernandes, representando a Governadora Wilma de Faria, a Vice-Prefeita e Vereadora Eleita Claudia Regina, representando a Prefeita Fafá Rosado, vereadores da cidade, autoridades locais, parentes e amigos dos homenageados deste ano, entre os quais também se encontrava o Presidente do SEBRAE-RN, Zeca Mello, igualmente agraciado com o título de cidadão mossoroense.