Sindicalista denuncia "máfia do saco preto"

Segundo Lucena, há um esquema, chamado "máfia do saco preto", que ocorre com a conivência dos donos das empresas terceirizadas, em que os sacos de lixo são preenchidos com areia, o que é chamado "salgar" o lixo. "Houve um tempo em que esses garis se deslocavam até os morros de Felipe Camarão só para pegar a areia e salgar a coleta".



Há ainda a manobra de molhar o lixo para torná-lo mais pesado e transpor entulho em caminhão coletor, responsável pela limpeza domiciliar e que por isso entrega o lixo por R$ 82 a tonelada. Quando transportado pela caçamba, o entulho custa R$ 58 a tonelada. Os caminhões da urbana entregam o lixo por R$ 8 a tonelada.



O ex-vereador denuncia ainda a ‘quarteirização’ da coleta, em que as empresas terceirizadas pagam 1/3 do que recebem para que caçambeiros independentes efetuem a coleta. A falta de fiscalização facilita esta prática.



De acordo com um levantamento feito pelo Nasemana, a folha de pagamento das empresas terceirizadas mais que duplicou nos últimos quatro anos, desde que Josenildo Barbosa ocupou a presidência da Urbana por indicação do então presidente da Câmara Municipal, Rogério Marinho (PSB).



Quando Barbosa assumiu, em 2004, os custos com serviços terceirizados da empresa eram de R$ 25 milhões e pularam para R$ 60 milhões em 2008, sem que tivesse havido aumento correspondente de volume de lixo da cidade. Ele perdeu o cargo em setembro do ano passado para Alexandre Jacaúna, na época das convenções partidárias para as eleições municipais.



Naquela ocasião, Marinho não aceitou retirar sua candidatura à prefeitura de Natal e se desentendeu com a governadora Wilma de Faria (PSB), que retirou do governo, segundo o deputado federal, todas as pessoas ligadas ao grupo dele que agora, Rogério Marinho tenta sair do PSB. A reportagem tentou ouvir o ex-diretor da Urbana Josenildo Barbosa, assim como os gerentes das empresas terceirizadas. Eles não foram localizados.



Receita

Somados os custos dos serviços terceirizados à folha de pagamento - são 1.373 funcionários, de acordo com Bosco Afonso, e 1.800 de acordo com Lucena -, aluguéis de equipamentos e manutenção da infraestrutura, a Urbana gastou em 2008 R$ 126 milhões para limpar Natal.



A receita vem da Taxa de Limpeza Pública, que deverá chegar a quase 50% do IPTU arrecadado em 2009 e, portanto, varia mês a mês. A prefeitura complementa o restante. A falta de rigor na arrecadação do imposto ano passado deixou de render aos cofres da prefeitura cerca de R$ 218 milhões, o que daria à Urbana R$ 109 milhões.



Demissão de funcionários

Segundo Bosco Afonso, 50% dos funcionários trabalham no setor administrativo. "O ideal é que 20% fique no prédio e 80% atue em campo", calcula o presidente. Para isso, ele está fazendo um recadastramento dos funcionários e fará um remanejamento, de acordo com o concurso prestado.



Além do recadastramento, Bosco Afonso demitiu 420 funcionários que estavam "emprestados" para a Secretaria Municipal de Obras e Viação (Semov) e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) e custavam R$ 800 mil mensais à Urbana.



Lucena discorda. "As praças, jardins e galerias fazem parte da limpeza da cidade". Um gari em começo de carreira ganha cerca de R$ 750 e depois de alguns anos ganha uma acréscimo de cerca de R$ 300 reais. Ainda segundo o presidente do Sindlimp, o mesmo funcionário, quando cedido às empresas terceirizadas, custa R$ 1 mil a mais.



A demissão dos funcionários foi anunciada durante entrevista coletiva na sexta-feira (23), quando o presidente detalhou a origem da dívida da empresa e garantiu renegociação imediata com os fornecedores.



Na sexta-feira anterior (16), foi a vez de Micarla de Sousa (PV) convocar a imprensa para dizer que todo o débito da prefeitura, até agora calculado em R$ 126 milhões, mas que pode subir, será congelado por 90 dias e renegociado posteriormente.

Bosco Afonso avaliou a situação encontrada como “muito preocupante”, e disse que enxugaria a folha de pagamento. As terceirizadas não foram mencionadas.



O Sindlimp tem filmado flagras da “máfia do saco preto” para produzir um documentário, pré-intitulado TV Gari. “Será um sucesso. Calculo uns 10 processos depois desse vídeo”, prevê Fernando Lucena. Otimista?