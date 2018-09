Presidente do PSDB diz que lugar do partido é na oposição a Micarla

Cedida Dudu Machado: oposição é o lugar do PSDB de Natal.

Recentemente, Micarla de Sousa fez um “tour” por administrações tucanas no Sul e Sudeste do país, buscando exemplos para trazer para a administração municipal. A indicação de João Faustino (PSDB) para a equipe de transição e para coordenar alguns projetos nos 100 primeiros dias da gestão, aliados ao apoio declarado do deputado Luiz Almir (PSDB) à prefeita eleita, fazem com que o ingresso do PSDB na administração local seja uma possibilidade cada vez mais próxima. Contudo, não é o entendimento do presidente tucano em Natal.Argumentando que o PSDB é uma referência em gestão pública em todo o país, Dudu Machado elogiou a postura de Micarla em buscar exemplos pelo país, classificando a atitude da prefeita como “de uma gestora que quer desempenhar um bom papel”. Questionado se a aproximação indicaria a parceria dos partidos em Natal, o dirigente do PSDB se posiciona pela manutenção da postura do partido, continuando na oposição.“Micarla procurar o PSDB para buscar bons exemplos muito nos orgulha, porque é fato que o partido é referência em gestão pública responsável. Mas o PSDB, mesmo quando convidado para compor chapa com a prefeita eleita, escolheu outro caminho, que nos leva à oposição e é onde que defendo que fiquemos”, disse Machado.Entretanto, o dirigente do PSDB afirma que a posição é pessoal e que a legenda ainda não discutiu sobre os rumos do partido após a eleição. “Somos um partido e são várias cabeças pensando, com opiniões que podem ser divergentes. Temos que ter muita prudência antes de definirmos o nosso rumo, mas reafirmo minha opinião de ficarmos na oposição”, finalizou.