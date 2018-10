Petrobras oferece programa de qualificação para empresas fornecedoras

Vlademir Alexandre Inscrições do Prominp vão até 19 de dezembro.

O coordenador do Prominp no Rio Grande do Norte, Emerson Vital, explica que o programa visa dar competitividade e sustentabilidade às empresas do setor. “Com a parceria do Sebrae fazemos a qualificação das empresas”, afirma.Ele explica que para ser um fornecedor da Petrobras, o primeiro passo da empresa deve ser o cadastramento na Central Fácil do Sebrae. Este ano, foram feitos 115 novos cadastros.Para o contrato ser firmado, é preciso que a empresa atenda aos requisitos técnicos exigidos pela Petrobras. O ingresso no Prominp também pode ser feito no próprio Sebrae.De acordo com Emerson, o programa oferece qualificação e certificação das empresas, acesso a feiras de negócios para que as empresas possam fazer captação de negócios, e ao crédito. “Nós temos uma parceria com o Banco do Nordeste que oferece uma linha de crédito própria para as indústrias do petróleo. Até outubro deste ano, por exemplo, foram R$ 60 milhões em 204 operações”, afirma.Segundo Emerson, de 2000 a 2003 a média de contratos firmados com as fornecedoras era de R$ 115 milhões, em 2007 foi R$ 412 milhões. “Isso é uma resposta a melhoria promovida pelo Prominp”, destaca.O coordenador do Prominp esclarece que os serviços mais solicitados pela Petrobras às fornecedoras é a construção e montagem de instalações de petróleo, dutos e gasodutos, montagem de estações e a perfuração de poços.

Qualificação

Um dos braços do Prominp é o Plano Nacional de Qualificação Profissional que está com inscrições abertas. No Rio Grande do Norte, serão oferecidas 400 vagas - 340 em Mossoró e 60 em Natal - nos níveis básico, médio e técnicoAs inscrições vão até 19 de dezembro e podem ser feitas no site do Programa ou nos postos cadastrados, listados no edital. A taxa de inscrição custa R$ 22, para nível básico, e R$ 38, para os níveis médio e técnico. Existe, no entanto, a possibilidade de isenção para aqueles que possuírem o Numero de Identificação Social (NIS) e declararem que não podem pagar o valor. A solicitação de isenção deve ocorrer entre 12 e 23 de novembro. Os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos.A aplicação das provas será dia 18 de janeiro, e o resultado final sai dia 3 de fevereiro. Os candidatos aprovados que estiverem desempregados durante o curso receberão uma bolsa auxílio de R$ 300, para nível básico, e R$ 600, para os outros níveis.Apesar a contratação não estar garantida após o termino do curso, é comum que as empresas envolvidas no processo se interessem pelo profissional e o incluam entre seus funcionários.