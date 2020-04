Polícia potiguar prende 32 pessoas em megaoperação

Fred Carvalho

A operação foi planejada e está sendo coordenada pela Subsecretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Subsesed). "Me reuni com os delegados e pedi que eles fizessem um balanço dos mandados que ainda estavam por cumprir. E desde ontem (terça) estamos nessa força conjunta para coibir o crime no nosso Estado", explicou o subsecretário Ben-Hur Cirino de Medeiros.

Além dos mandados, os policiais também prenderam várias pessoas em flagrante. Ao todo foram apreendidos até o momento: uma pistola, duas espingardas, seis revólveres, três bombas caseiras, um carro, duas motos roubadas e uma com chassis adulterado, 8.735 pacotes de cigarro contrabandeado e 2 mil DVDs piratas. Os 32 presos até o momento - também contabilizando os menores apreendidos - são:

Macaíba - Alex Alves da Silva, Sávio Fernandes da Silva e um menor





Denarc Mossoró - Maria Helena Freire, Ailton Marcelo de Aquino, Alailton Benedito da Silva, Ramon Lacerda Calado, Luciene Lacerda Calado e dois menores.





Ceará-Mirim - Manoel Germano de Freitas Neto e um menor.

Favela do Fio (Natal) - Menor.

Parnamirim - Artur Geovane Souza dos Santos, Laélio Carlos Ludovino da Silva, Francisco Jackson de Oliveira, Mucivan da Silva, Ítalo Rafael da Silva, André Luiz Araújo da Silva, Fábio Júnior da Costa Cruz e Simonal da Costa Reis.

Defur Mossoró - Edilson Gomes do Nascimento e Antônio Medeiros da Silva.

Assu - Antônio Carlos da Silva.

Denarc Natal - Silvaneide Leandro da Silva.

15º DP (Natal) - Francisco de Assis Souza Teixeira.

Igapó (Natal) - Maxmille Oliveira Cunha.





Caicó - Eduardo Dantas Macedo.

2º DP (Natal) - Márcio Filgueira Xavier e José Roberto Galvão da Silva.

São José de Mipibu - João Batista da Silva.

Canguaretama - Gleisson Carvalho de Queiroz.

* Atualizada às 12h10.