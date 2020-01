Mais de 50% dos servidores da Sesap não estão a serviço da Secretaria

Elpídio Júnior Audiência debateu crise na saúde nesta terça-feira.

“Sou contra os contratos com as cooperativas. Não podemos privatizar o Sistema Único de Saúde(SUS). A rede particular deve ser complementar e não principal”, declarou Francisco Canindé.O secretário municipal de Saúde, Levi Jales também está presente e retratou o quadro das unidades de Pronto-atendimento e rede básica e anunciou a contratação de 47 enfermeiras, nos próximos dias.No momento, o presidente da Associação Médica do RN, Álvaro Barros, está participando da audiência e defendendo a legalidade dos serviços das cooperativas.