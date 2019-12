Zé Roberto, novo camisa 10 fará a sua estreia contra o Mesquita

O dia da estreia chegou. Contratado para ser o camisa 10 do Flamengo na temporada 2009, o meia-atacante Zé Roberto foi confirmado pelo treinador Cuca como titular da equipe para o confronto desta quarta-feira (4), contra o Mesquita, no Maracanã. O novo maestro rubro-negro disse a estreia pelo Clube de coração terá um sabor especial.

-“Chegou a hora da estreia. Estou bastante ansioso, mas também muito confiante. Será uma partida especial para mim, já que será a minha primeira vez com a camisa do Flamengo. Sempre fui rubro-negro de coração e será muito legal jogar no Maracanã com o apoio da torcida do Fla. Sei que a torcida espera muito de mim e estou preparado para corresponder as expectativas” Zé Roberto disse que está em boas condições e que espera mais uma vitória do Flamengo no Campeonato Carioca.

-“Estou em condições de jogar. Não dá para levar ansiedade. Treinei forte a parte física nesses dias e estou bem. Falta um ritmo bom de jogo. Então tenho de me movimentar muito e ajudar na marcação. Tenho de procurar os espaços, pois a marcação é forte. Tenho de fazer aquilo que estou acostumado a desenvolver. Raça e vontade não vão faltar para ajudar o Flamengo a conquistar mais uma vitória, o que é o mais importante. Quem sabe não faço um golzinho logo na estreia. Seria perfeito”.

