Comércio funcionará em horário diferenciado neste fim de ano População terá até hoje para realizar pagamentos em agências, e para as compras de fim de ano o comércio funcionará até o dia 31.

Quem precisar pagar contas ou realizar movimentações bancárias deve se antecipar e efetuar os serviços nesta terça-feira (30), em todo Rio Grande do Norte. Pois na quarta-feira (31) os bancos estarão realizando somente o expediente interno, fechando na quinta (1º) para reabrir apenas na sexta (2).



Ficou estabelecido que o atendimento ficará restrito às movimentações realizadas por intermédio dos caixas eletrônicos conforme determinação da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), que determinou também que a agências fixem em suas entradas panfletos informando os horários de funcionamento.



E os natalenses que quiserem realizar suas últimas compras para o fim do ano, têm até o dia 31. O comércio no Centro da Cidade e no Alecrim funcionará até às 18h, fechando no feriado de ano novo e voltando às suas atividades normais na sexta-feira (02).



Já os shoppings, funcionarão na quinta-feira (31) das 10h às 18h, com exceção do Via Direta, que funcionará das 9h às 17h, mas todos os shoppings fecharão no feriado retomando suas atividades na sexta-feira (2).