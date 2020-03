Chuvas no estado foram provocadas por fator climático no Atlântico Tempo fechado deverá continuar pelas próximas 24 horas.

As chuvas que caíram em diversas regiões do Rio Grande do Norte na madrugada de hoje (16) foram provocadas pelo sistema denominado de circulação ciclônica de ar superior, que está atuando em todo o estado, segundo informou a Emparn.



O meteorologista Wellington Pinheiro explicou que o oceano Atlântico, em sua parte sul, está ligeiramente acima do normal, gerando mais evaporação, formação de nuvens e chuvas. O forte calor que os potiguares vêm sentindo nos últimos dias também está relacionado a esse fator climático.



Além de Natal, onde choveu 9,4 milímetros, os locais que registraram maiores índices foram: Currais Novos (68,5 mm), Parelhas (58,5 mm), São Gonçalo do Amarante (34,6 mm) e Parnamirim (34,3 mm).



As chuvas deverão continuar nas próximas 24 horas.