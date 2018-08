Comerciantes retirados do Baldo temem ficar desamparados

Ana Paula Oliveira

“Sinceramente, a minha ficha ainda não caiu. Dessa cigarreira, eu retirava o sustento da minha família”, disse a comerciante, afirmando que conseguia apurar uma média de R$ 150 diariamente.Para não ficar no prejuízo, ela improvisou a cigarreira em um lava-jato, localizado na mesma rua. Segundo Elizeuda Souza, a expectativa, nesse momento, é em relação à audiência com o Ministério Público, agendada para o próximo dia 17.“A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos nos prometeu quiosques padronizados. Estamos aguardando”, comentou, acrescentando que oito cigarreiras foram retiradas das proximidades do Baldo.O comerciante Jânio Oliveira Andrade é outro que está na mesma situação. Ele era proprietário da cigarreira que ficava localizada sob o viaduto. “Estava aqui há 18 anos. Sou casado, tenho dois filhos e minha mulher está desempregada. Esse era o meu único meio de vida”, contou.Ele afirmou que se não houver uma negociação positiva para os comerciantes, eles deverão se reunir para entrar com uma ação na Justiça. “Vamos aguardar a reunião. Porém, caso não haja uma negociação boa para a gente, iremos atrás dos nossos diretos”.Nesta quarta-feira (5), a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) começou a remover estabelecimentos comerciais próximos ao Canal do Baldo. A ação faz parte do cumprimento do termo de ajustamento de conduta assinado pelo Ministério Público, Semsur e comerciantes, que concordaram com a remoção.