América rescinde com atacante Leandro Rodrigues Jogador foi pouco aproveitado nesta temporada e deixa o alvirrubro.

O atacante Leandro Rodrigues não faz mais parte do elenco do América para a disputa do campeonato estadual. O jogador rescindiu seu contrato nesta quarta-feira (18) com o alvirrubro. Durante seu período no Mecão, o jogador jogou apenas duas partidas válidas pelo campeonato estadual.



Com a concorrência dos novos atacantes que chegaram, o jogador perdeu espaço e mal vinha sendo utilizado nos jogos do América no Campeonato Estadual.