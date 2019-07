Virgínia Ferreira diz que Micarla foi precipitada e que atual gestão é desinformada

Fátima Elena Virgínia Ferreira: "Se tivéssemos feito o empréstimo junto ao BID eles iriam criticar ainda mais".

Considerada uma das principais secretárias do ex-prefeito, Virgínia Ferreira diz que os membros da antiga administração não tiveram acesso aos dados para constatar pontualmente o que foi divulgado. No entanto, ela garante que as dívidas da Urbana, por exemplo, não são apenas da gestão de Carlos Eduardo.“A dívida da Urbana vem se acumulando há muitos anos, e por diversas gestões. Não é apenas de Carlos Eduardo. O que cabe ao gestor, principalmente o bom gestor, é saber administrar as dívidas, porque toda a gestão tem dívidas”, disse Virgínia.Além disso, a ex-secretária também afirmou que uma suposta dívida de R$ 7 milhões de reais referentes ao Passo da Pátria não foi bem explicada pela atual gestão. Segundo Virgínia, após as fortes chuvas do ano passado, as obras no local foram destruídas e foi necessário um novo investimento para a conclusão do projeto que estava em andamento.“Isso não é dívida. É necessidade de investimento para manter o que estava em andamento. Conseguimos R$ 2,2 milhões com uma emenda de Garibaldi, e esse valor seria descontado nos R$ 7 milhões. Cabe à nova gestão conseguir os recursos através de uma emenda, ou da forma que eles entenderem mais adequada”, disse Virgínia, lembrando ainda que a gestão passada viabilizou alternativas para a modernização da administração.De acordo com a ex-secretária, a gestão de Carlos Eduardo reservou recursos para a implementação de modernização administrativa, que contribuiria para a melhoria da gestão e para o aumento da arrecadação.“Firmamos um convênio com o BID que viabilizaria a modernização administração, o PNAFM. Isso para contribuir com a futura gestão”, explicou.Ainda com relação ao BID, Virgínia rebateu a declaração da prefeita Micarla de Sousa sobre a desistência do prefeito Carlos Eduardo de contrair um grande empréstimo junto à instituição. No anúncio da suposta dívida do município, Micarla afirmou que não entendeu os motivos para que o prefeito desistisse de receber os recursos, que seriam fundamentais para investimentos importantes. A ex-secretária disse que “faltou informação à atual prefeita”.Segundo Virgínia Ferreira, a discussão sobre o empréstimo junto ao BID teve início em 2005, quando era pensado o projeto “Natal do Futuro”, que englobava as obras em Nossa Senhora da Apresentação e Capim Macio. Os recursos conseguidos junto ao BID eram, no início, a melhor alternativa para amenizar os problemas de drenagem nos bairros, já que ainda não havia sido lançado o PAC.Durante os vários trâmites burocráticos para a liberação do empréstimo – que seria feito em dólar –, o Governo Federal lançou o PAC e a Prefeitura, que já estava com o projeto pronto, decidiu buscar os recursos. O resultado foi melhor do que a antiga administração esperava.Virgínia Ferreira diz que o Governo Federal concedeu R$ 50 milhões (a fundo perdido) para as obras e concedeu o empréstimo de mais R$ 78, com o pagamento podendo ser feito em até 25 anos, com as parcelas fixas e em reais, além da contrapartida ter sido dada em equipamentos sociais já previstos pela admiistração, como a construção da maternidade, quadras e escolas.“Imagine se nós tivéssemos feito esse empréstimo com o BID, em dólares. Eles ia criticar ainda mais por causa da variação cambial e o aumento significativo que a moeda teve durante a crise”, disse.Além da justificativa de que era mais viável conseguir os recursos junto ao Governo Federal, a ex-secretária argumentou que não seria possível conseguir também o empréstimo junto ao BID. “A nossa capacidade de endividamento não permitia mais esse empréstimo, então não poderíamos ir de novo atrás do BID”, afirmou Virgínia.Criticando a atual administração pela divulgação dos dados supostamente exagerados, Virgínia Ferreira diz que a gestão está desinformada, que Micarla foi precipitada e que “deveria deixar de olhar para o retrovisor e começar a trabalhar pela cidade”.