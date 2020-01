Cordão humano será formado para recepcionar Fifa

Centenas de pessoas estarão distribuídas a partir das 15h ao longo da Avenida Engenheiro Roberto Freire, por onde passará a comissão da Federação Internacional de Futebol (FIFA) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Professores, diretores de escolas públicas municipais, alunos e representantes de entidades civis e governamentais estarão com bandeirinhas na mão pedindo em coro que Natal seja uma das cidades a sediar jogos da Copa do Mundo de 2014.

A prefeita Micarla de Sousa recepcionará no Aeroporto Internacional Augusto Severo a equipe da FIFA e da CBF e um arquiteto responsável pelo projeto da Arena de Natal. Logo em seguida os inspetores fazem um sobrevôo sobre a área do entorno do estádio Machadão, onde está prevista a construção da Arena de Natal.Depois, a prefeita segue em um ônibus junto com outras autoridades. Em um trajeto de 15 minutos, a comitiva sai do aeroporto e segue pela BR 101, avenida engenheiro Roberto Freire e Via Costeira, até chegar no Hotel Ocean Palace, onde ocorrerá a apresentação do projeto da Arena de Natal para a equipe da Fifa e CBF.