Sarney promete modificações no regimento interno do Senado

Jonas Pereira / Agência Senado “Nosso regimento é muito antiquado", disse Sarney

Sarney também determinou que todas as licitações de obras e de compra de materiais estão suspensas até que passem por uma reavaliação dos senadores eleitos para a Mesa no último dia 2.No que diz respeito ao regimento interno, Sarney afirmou que a ordem das matérias que entrarão na pauta de votação do Plenário obedecerá suas aprovações nas comissões permanentes. Com essa medida, José Sarney disse que evitará qualquer “ato de arbitrariedade” por parte do presidente do Senado.“Nosso regimento é muito antiquado, é um regimento que vivia para o Congresso do discurso e não para uma sociedade que se transformou pela informática”, disse. Sarney espera concluir a reforma do regimento interno “na maior brevidade” possível para que os trabalhos legislativos não dêem uma visão de desorganização para público.