Bragantino perde a terceira partida seguida no Paulistão Desta vez a equipe de Bragança Paulista caiu diante do Mirassol

Jogando em casa neste domingo (01), o Bragantino perdeu para o Mirassol por 2 a 1. Essa já é a terceira derrota seguida do Bragantino. Luciano Sorriso e Luís Ricardo marcaram para o Mirassol. Somália diminuiu para o Bragantino.



Com a vitória o Mirassol chega aos oito pontos e já desponta como surpresa entre os líderes na quinta colocação. O Bragantino por sua vez fica na 15º colocação com apenas três pontos ganhos.



Em uma partida sem muita movimentação, o Mirassol abriu o placar logo aos sete minutos, com Luciano Sorriso. O gol marcado logo no início acomodou o Mirassol no primeiro tempo, que segurou como pode as investidas do Bragantino.



No segundo tempo, precisando vencer, o Bragantino até esteve melhor que o Mirassol, mas mesmo assim não conseguiu empatar o jogo. Para piorar a situação do Braga, o Mirassol marcou o segundo gol aos 32 minutos de penalti, com Luís Ricardo.



Somália ainda descontou de cabeça para o Bragantino aos 40 minutos, mas já era tarde. placar a favor do visitante. Na próxima o Bragantino tentará reencontrar o caminho das vitórias diante do São Paulo, no Morumbi. Já o Mirassol tentará manter a boa sequência em casa contra o Santo André.