Apenas 150 vestibulandos pegaram o cartão de inscrição da Uern

Maiara Felipe Membros da Universidade apontam a data do vestibular como motivo principal da desistência dos estudantes.

Dos 2.700 documentos que precisam ser entregues até as 17h desta sexta-feira (13), apenas 150 foram passados aos vestibulandos. A entrega começou nessa quinta-feira (12), a partir das 8h. A comissão organizadora lembra que, sem o cartão, o estudante não pode realizar a prova.Os membros da Universidade, responsáveis pela entrega dos cartões, apontam a data do vestibular como motivo principal da desistência dos estudantes. Conforme as informações, muitos vestibulandos que passaram na UFRN ou conseguem bolsas para instituições particulares desistem da prova da Uern.As provas serão aplicadas neste domingo (15) e segunda-feira (16). Ao todo, são 23 mil inscritos, sendo mais de 5 mil em Natal e de 8 mil em Mossoró, disputando 2.220 vagas em 31 cursos. No Campus de Natal, são oferecidos quatro cursos (Direito, Ciência da Computação, Turismo e Ciência da Religião), com 156 vagas disponibilizadas neste concurso.Nos dias de provas, os portões dos locais de prova serão abertos às 7h30 e fechados às 7h45. As provas serão aplicadas entre 8h e 12h.No primeiro dia (domingo, 15), serão aplicadas as provas específicas por área. No segundo dia (Segunda, 16), serão aplicadas as provas de Português e Literatura, Língua Estrangeira e Redação. O resultado está previsto para ser divulgado em 20 de março.1) Campus da UERN (Av. Ayrton Senna, Neópolis)2) Escola Floriano Cavalcanti (Prox. ao Shopping Via Direta, Neópolis)3) Escola Anísio Teixeira (Em frente à Praça Cívica, Petrópolis)4) Escola Atheneu (Petrópolis)5) Escola Edgar Barbosa (Av. Miguel Castro, por traz do Instituto Kenedy)6) Instituto Kennedy (Rua Jaguarari)7) Escola Franciso Ivo (Av. 9, Dix-sept Rosado)8) Escola Walfredo Gurgel (Candelária)