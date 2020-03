Petrobras investiu em 2008 o valor recorde de R$ 53,4 bilhões

Os investimentos da Petrobras durante o ano de 2008 atingiram o volume recorde de R$ 53,4 bilhões, representando um incremento de 18% em relação aos valores investidos em 2007.A companhia continuou direcionando a maior parte de seus investimentos para a área de Exploração e Produção. Nestas atividades foram aplicados R$ 26,196 bilhões, indicando um aumento de 26% sobre o ano anterior, priorizando o desenvolvimento da sua capacidade de produção de petróleo e gás natural no Brasil.

A Área de Gás e Energia apresentou a maior variação percentual no volume de investimentos, com um aumento de 50% em comparação com 2007.Este incremento se deve, principalmente, à ampliação da malha de gasodutos para escoamento da produção. O capital investido na área de Abastecimento subiu 14% em função de empreendimentos para melhoria da qualidade dos combustíveis e do aumento do processamento de petróleo pesado pelas refinarias da Companhia.