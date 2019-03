Dore é campeã da Copa Sicramirn A empresa festejou o título da I Copa de Futebol Society

A I Copa de Futebol Society do SICRAMIRN (Sindicato das Indústrias de Cerveja, Refrigerantes, Águas Minerais e Bebidas em Geral do RN) terminou no último domingo (14/12) com a vitória da indústria de refrigerantes Dore. O torneio, iniciado em 26 de outubro, teve sete rodadas com jogos realizados no Sesiclube. Participaram sete empresas associadas à entidade: Santa Maria, Santos Reis, Cristalina, SterBom, Dore, Coca-cola e Indaiá.



O destaque do campeonato foi a empresa Dore que conquistou a vitória, na última rodada, no jogo contra a Indaiá e um placar de 12 X 0. A Dore além do campeonato teve também o artilheiro, o funcionário João Maria Soares, e o goleiro menos vazado do torneio com Keylle Eduardo.



O segundo lugar da competição ficou com a empresa Santos Reis e o terceiro com a Coca-cola. A Santa Maria foi escolhida a equipe mais disciplinada e o melhor técnico foi Miguel de Oliveira, da Santos Reis. “A Copa SICRAMIRN foi uma oportunidade de convivência social entre as empresas e seus colaboradores. Um momento de interação, promovendo qualidade de vida a todos”, explica o presidente do sindicato, Roberto Serquiz.





Assessoria de imprensa