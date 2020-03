Cláudio Richardson é penta na Copa Brasil de Marcha O curraisnovense foi campeão em Timbó (SC), percorrendo os 50 km em 4h04min46s

O potiguar Cláudio Richardson foi o campeão da Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética 2009 - a competição foi realizada hoje cedo em Timbó (SC),no Jardim Botânico da cidade; o curraisnovense, na condição de atleta convidado, manteve o favoritismo e completou o percurso de 50 km com o tempo de 4h04min46s - conquistando assim seu quinto título na prova.



A marca obtida foi a melhor que Cláudio obteve em todas as suas participações na Copa Brasil - se bem que seu recorde pessoal é 4h00min24s (marca obtida ano passado na Copa do Mundo de Marcha, na Rússia, e por apenas 24s não obteve o índice A para a Olimpíada da China).



"Acho que fiz boa prova. Estou sem clube, então competi como convidado da Confederação (Brasileira de Atletismo, CBAt)", considerou Cláudio, após a prova.



O resultado credenciou o potiguar a participar da Copa Pan-Americana de Marcha, em fins de abril em El Salvador. Mas o curraisnovense acha pouco - "Sei que será difícil, mas vou lutar pelo Índice A para o Mundial de Berlim". Detalhe: este Índice A para o Mundial correspodne ao tempo de 3h58min cravados.



E depois de Cláudio Richarsdson, quem alcançou a linha de chegada? Em segundo ficou Rafael Fontenelle Duarte (com o tempo de 4h10min50s) e em terceiro Sidnei Rodrigues (4h42min18s), Apenas os três primeiros completaram a prova - os atletas, nos quilônmetros finais, penaram com a alta temperatura (cerca de 30 graus) e a umidade um pouxco abaixo do habitual (50%).



Outras provas, só em abril



As demais provas da Copa Brasil Caixa de Marcha 2009 serão disputadas em 11 e 12 de abril, em local a ser definido.