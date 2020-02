Polícia australiana prende homem suspeito de provocar incêndios no país Incêndios vêm devastando o estado de Victoria nos últimos dias.

A polícia australiana deteve um homem acusado de ter ateado fogo em uma zona perto da cidade de Churchill. Incêndios vêm devastando o estado de Victoria nos últimos dias e autoridades já haviam levantado a hipótese de que alguns focos poderiam ser criminosos.



As informações são da Agência Lusa.



De acordo com a polícia australiana, o homem é acusado ainda de posse de pornografia infantil.



As autoridades mantêm o suspeito em prisão preventiva por receio de que possa haver ataques de fúria de moradores da região que tiveram suas casas destruídas pelo fogo.