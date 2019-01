Profissionais da área de saúde colocam o bloco na rua De maneira irreverente, servidores protestaram pelo terceiro ano consecutivo contra os problemas da saúde no Estado.

Profissionais da saúde do Estado e Município se reuniram na tarde desta sexta-feira (5) para realizarem um protesto diferente. Animados por uma banda de frevo, o bloco Saúde na UTI fez um percurso saindo do Hospital Walfredo Gurgel seguindo até o largo do Machadão.



Os servidores pedem que os hospitais de Natal sejam abastecidos, pois se encontram sem medicamentos, toalhas e alimentos. Além disso, pacientes se acumulam nos corredores do hospital.



De acordo com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde (Sindsaúde) Wilson Farias, esta é uma questão crítica tratada de forma lúdica onde os servidores protestam e ao mesmo tempo se divertem. “A nossa luta neste ano é contra o desabastecimento e a indiferença. Falta remédio, alimento, lençóis. É um absurdo a saúde ser tratada desta forma”, reclama Wilson Farias.



Os servidores reclamam também de atrasos nos pagamentos e que seja vista a questão dos planos de cargos e salários além do plano de carreiras. “O problema é que a saúde no Estado não é vista com o respeito que se deve. A Secretaria de Planejamento tinha mais de R$ 40 milhões e o secretário (Vagner Araújo) não disponibilizava este dinheiro para nós, fazendo com que a situações chegasse a este ponto”, explica o diretor.



Os servidores pedem também que os fundos a serem destinados para saúde sejam postos em uma conta direta para a Secretaria de Saúde e não que sejam enviadas para a Secretaria Estadual de Planejamento.