Comerciante de 70 anos é morto durante tentativa de assalto em Ceará Mirim Crime aconteceu na noite da terça-feira em um mercadinho na zona rural.

O comerciante Francisco Pereira, 70, foi morto durante a tentativa de assalto praticada por três homens ao seu estabelecimento, que fica na zona rural de Ceará Mirim, na Grande Natal.



De acordo com informações da polícia, o fato ocorreu às 18h40 quando dois dos três homens chegaram ao mercadinho e renderam a vítima enquanto o outro comparsa ficou dentro de um táxi.



Ainda não se tem informação da reação - ou não - do comerciante, que foi atingido por um tiro no rosto. Ele ainda foi socorrido ao hospital da cidade, mas não resistiu e morreu.



O trio não levou nada aparentemente do comércio e fugiu do local sem deixar pistas. O caso será investigado pela delegacia de Ceará Mirim.