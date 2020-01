Dois jogos do Estadual Sub-13 são antecipados Rodada do domingo passou para o sábado

Duas partidas do Campeonato Estadual Sub-13 tiveram que ser mexidas. Primeiro, Moura Sport x Asa Norte, antes previsto para o próximo domingo (15.02) às 15h no estádio Frasqueirão, foi antecipado para o sábado (14.02), às 8h no estádio municipal Asa Norte.



Por sua vez, o jogo envolvendo o América de Canguaretama e o América de Natal, que também estava marcado para o domingo (15.02), mas às 15h no estádio Machadão - como preliminar de ABC x América, jogo da categoria principal - foi igualmente antecipado para o sábado (14.02), e terá lugar às 9h no estádio municipal Asa Norte, na sequëncia de Moura Sports x Asa Norte.



Falando em preliminar no Machadão, em lugar do jogo dos "Américas" pelo Sub-13, agora está programado Alecrim x Potiguar de Mossoró, válido pela categoria principal.





Resultados da rodada



Na rodada mais recente, realizada no último fim de semana, o América de Canguaretame e Moura Sports empataram sem gols (0 a 0); o América goleou o Natal FC (4 a zero); e o Asa Norte venceu o ABC de Serrinha, na casa do adversário (2 a 1).