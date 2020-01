Enildo Alves pede tempo para Micarla começar a mostrar resultados

Fotos: Gabriela Duarte “A prefeita ainda está fazendo um diagnóstico da cidade. Tem que dar um tempo para dar uma organizada”, defendeu.

, da, que 40 dias é pouco para cobrar resultados da gestão de Micarla de Sousa.“A prefeita ainda está fazendo um diagnóstico da cidade. Tem que dar um tempo para dar uma organizada”, defendeu, rebatendo as declarações da deputada federal Fátima Bezerra (PT) de que a prefeita ainda não teria apresentado um plano de governo.Enildo Alves reclamou do Termo de Ajustamento de Conduta - publicado dia 28 de janeiro pelo Ministério Público disciplinando o contrato de médicos e arrendamento de hospital, entre outras coisas, e não assinado pela prefeita. “Quem define a política de saúde é Micarla e sua equipe. As cobranças são prematuras e perigosas.”O vereador definiu como “delirante” as declarações do ex-prefeito Carlos Eduardo (PSB), de que não teria deixado dívidas, mas cerca de R$ 10 milhões em caixa.“O saque da previdência, a demora em pagar o 13º salário, isso tudo demonstrou que a saúde financeira do município não estava boa”, disse, para depois detalhar a origem do débito anunciado pela prefeita. “Não tenho dúvidas de que isso pode chegar a R$ 200 milhões.”O entrevistado voltou a falar sobre o desconforto que vem sentido dentro do seu partido, e acusou a governadora Wilma de Faria de não querer agregar. “Não vejo mais a governadora que conheci, há 20 anos. Está faltando humildade; há muito tempo ela não escuta ninguém do PSB”.Sobre a tentativa do vice-governador Iberê Ferreira de segurar o deputado Rogério Marinho na sigla, ele disse que foi “um gesto tardio”. “Acho difícil a recomposição do PSB”.Apesar de se considerar “completamente constrangido” dentro do partido, ele disse que não tentaria trocar de legenda por não haver fatos pós-eleições suficientes que justificassem um recurso no Tribunal Superio Eleitoral, como fez Rogério Marinho.Confira abaixo a entrevista completa concedida aodesta terça-feira (10).