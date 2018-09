Militares embarcam para o Haiti nesta segunda-feira (17)

Fotos: Geraldo Miranda Militares irão ficar de seis a oito meses na missão.

O embarque teve de ser transferido de domingo (16) para esta segunda-feira (17) por problemas técnicos na aeronave que transportará os brasileiros até o Haiti. O problema foi corrigido em Recife e a aeronave retornou a Natal por volta das 15h.A viagem levará oito horas com uma escala em Boa Vista (RR), a chegada à capital Porto Príncipe está marcada para 1h (horário de Brasília). Os militares irão passar de seis a oito meses na missão.Os militares receberam treinamento durante seis meses e nestes últimos 35 dias participaram de um intensivo em Recife de situações que possivelmente serão enfrentadas por eles no Haiti.De acordo com o 2º sargento, Marco Azambuja, a equipe dos militares responsáveis pela área da saúde deverão realizar em média três partos por dia, fora a assistência aos feridos.Já a equipe de engenharia será responsável pela perfuração de poços para abastecimento da cidade e reestruturação da cidade.De acordo com o Major Enoque Pereira, a missão dos militares é prestar auxílio a população e ao mesmo tempo preservar a cultura e os costumes dos haitianos. Esta será a segunda ida do major ao Haiti. “Vi coisas lá que ninguém acredita, a população engana a fome com um biscoito de argila com sal, hoje a fome é o maior problema deles”, relata.“E para as famílias dos militares nós iremos dar toda assistência, inclusive, assistência psicológica. Também será escolhido um militar próximo da família para fazer o papel de padrinho”, afirma o tenente Coronel Montenegro do 16º BI – MTZ.O tenente explica que também serão criados cyber centros para as famílias dos militares que não têm acesso a internet.