Ex-presidiário é assassinado um dia após deixar cadeia Gonçalo Maria de Carvalho ganhou a liberdade na terça-feira passada, mas foi morto a tiros na avenida Nascimento de Castro nesta quarta.

Um ex-presidiário foi morto a tiros um dia depois de deixar a cadeia em Natal. Gonçalo Maria de Carvalho, de 30 anos, foi assassinado por volta das 21h40 desta quarta-feira (21), na avenida Nascimento de Castro, no bairro de Nazaré. Na terça (20), ele ganhou a liberdade.



Segundo informações da delegacia de plantão da zona Sul, testemunhas afirmaram que Gonçalo caminhava pela rua quando dois homens se aproximaram numa moto e começaram a atirar. O ex-presidiário foi atingido por cinco disparos e morreu no local.





Os policiais ainda não sabem a motivação do crime, mas já trabalham com a possibilidade dele ter relação com o fato de Gonçalo ser ex-presidiário, em uma eventual vingança. Os criminosos não foram identificados e ainda não sabe da qual a placa da moto usada por eles no assassinato.