Elpídio Júnior Hermano Morais (direita) declarou voto a favor de Franklin Capistrano.

Morais declarou voto à candidatura de Franklin Capistrano (PSB) e, inclusive, afirmou que vai fazer parte da chapa do chamado G-10.Capistrano é o nome do grupo, formado por 10 vereadores, que se opõe à reeleição do vereador Dickson Nasser à presidência da Casa.