Ex-prefeito afirma que recebeu convites para cargos em Brasília e Natal e que continua no PSB

Vlademir Alexandre Carlos Eduardo diz que permanece no PSB.

Lembrando os problemas que enfrentou nos últimos meses de administração, o ex-prefeito admitiu que deixou de lado a sua atividade política, concentrando-se apenas nos problemas da gestão. Contudo, afirma que, após breve descanso, vai percorrer os municípios para estreitar as alianças políticas.“O problema do contrato da Prefeitura com o Banco do Brasil me afastou muito do foco político, porque tive que me concentrar para solucionar esse e outros problemas comuns para o fim de uma administração. Mas, em breve, entre fevereiro e março, estarei retomando a atividade política e percorrendo os municípios”, disse.Logo após as “férias” que pretende ter nas praias do litoral potiguar, o prefeito disse que vai discutir sobre convites que recebeu para cargos em Brasília e em Natal. “Prefiro não dizer quais são os convites, mas ocorreram os contatos e vamos ver que decisão tomar”, informou Carlos Eduardo.Sobre a possibilidade de disputar o Governo do Estado em 2010, ele disse que ainda é cedo para avaliar a situação, mas que não pretende mudar de legenda. “Fico no PSB. Irei conversar com a governadora brevemente, mas não há porque sair”, disse o ex-prefeito.