Pais enfrentam filas, mas tem escola em que sobram vagas

Maiara Felipe Jorge Fernandes ainda tem vagas para alunos entre 4º e 9º ano.

O Jorge Fernandes já fechou três turmas por falta de alunos. Atualmente a escola não tem os 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental. “Não há alunos novos para formar a turma”, explica a diretora Eliane Peres.Um dos principais fatores para a enorme procura em algumas escolas é a localização. Porém, fazendo um comparativo entre o Floca e o Jorge Fernandes, a primeira está situada no bairro de Mirassol e a segunda em Potilândia. A disponibilidade de transporte coletivo é igual para os dois bairros.“Acredito que os alunos prefiram estudar no Floca porque fica próximo ao shopping. O tamanho da escola também influência”, apontou Eliane.Este ano, a escola Jorge Fernandes, que tem ótimos índices na Prova Brasil e nas Olimpíadas de Matemática, está oferecendo vagas do 4° ao 9° ano. No turno da manhã ainda é possível encontrar vagas nos 4º, 5° e 6º anos. O período vespertino está oferecendo vagas em todas as turmas.As matrículas podem ser feitas entre 7h e 21h30, até a próxima semana. São necessárias três fotos, xerox do registro de nascimento e comprovante de residência e a declaração da escola anterior.A reportagem tentou falar com a direção do Floriano Cavalcanti, mas não foi possível, em razão da grande quantidade de atendimentos que a escola estava fazendo. Funcionários informaram que a fila começa às 5h.