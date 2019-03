"Entreatos" traz Chico César a Natal

Divulgação Chico César encerra o ato cênico com show

Big Band Jerimum Jazz, Quarteto de Cordas, Madrigal, Grupo de Dança da UFRN, Canto D’Larte, Gaya, Grupo de Clarinetas e Percussão, Grupo Parafolclórico e Octo Vocci, todos criados e mantidos pela própria Universidade, vão apresentar a sua produção ao público nesta noite.Além das apresentações musicais e de dança, o espetáculo terá inserções de vídeos sobre a história de cada grupo e suas relações com a UFRN nos 50 anos da instituição.O Entreatos é uma realização da UFRN, por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), Núcleo de Arte e Cultura (NAC), TV Universitária e Universitária FM 88,9, e conta com o patrocínio da Fundação José Augusto e do Governo do Estado do RN.