Brasil derrota Itália por 2 a 0, em Londres

Divulgação Robinho marcou o segundo do Brasil.

Sempre posto à prova e ainda ameaçado por Luiz Felipe Scolari, demitido no início da semana pelo Chelsea, o técnico ganha ainda mais fôlego ao conseguir o segundo triunfo consecutivo em duelos complicados - o primeiro passo foi dado na goleada sobre Portugal, em Brasília. Mas o teste final será na Copa das Confederações, que acontece em junho - o torneio recolocará as duas potências em conflito, uma vez que estão no grupo B, ao lado de Egito e Estados Unidos.Foi com uma legião de "italianos" que montou ao longo das eliminatórias sul-americanas que Dunga conseguiu o sonhado sossego. Dos 11 titulares, seis atuam no Calcio. Felipe Melo que fora chamado pela primeira vez e que estreou logo no time principal, foi uma grata surpresa ao conseguir apoiar bem a zaga e as descidas de Elano. Este também soube aproveitar a ausência de Kaká para se destacar.O técnico ganhou outra ajuda para conseguir a terceira vitória na "casa" do Brasil em Londres - já são quatro o número de confrontos da equipe de Dunga no estádio do Arsenal. Na primeira boa investida do jogo, a Itália atacou pela esquerda com Grosso. O camisa 3 bateu por cima do goleiro Júlio César para marcar, mas o assistente assinou erroneamente o impedimento. O lateral italiano estava mais de 50 centímetros em posição regular.O primeiro gol validado do duelo saiu aos 12 minutos, e foi brasileiro. Em boa tabela com Robinho, ex-colega de Santos, Elano ficou sozinho na frente do goleiro Buffon e tocou no canto depois da saída do camisa 1 da Azzurra.Dispostos, os jogadores brasileiros mantiveram o forte ritmo e seguiram acreditando em todos os lances. E foi num desses momentos que os pentacampeões mundiais ampliaram a vantagem. Em um falta de atenção de Pirlo, que havia interceptado um cruzamento de Ronaldinho Gaúcho, o meia do Milan foi desarmado por Robinho. O atacante, que demonstrou não estar abalado com a acusação de suposta violência sexual a uma jovem de 18 anos, desestabilizou Zambrotta ao "desmontar" o defensor com um bonito corte antes de chutar cruzado e fazer o segundo.Descontrolados com o revés, os italianos começaram a apresentar lances bizarros e violentos. Num momento até hilário, Pirlo lançou Luca Toni na área e o atacante encaixou a bola para dominar e marcar, mas o juiz invalidou o gol corretamente. Depois disso, os atuais campeões do mundo distribuíram pontapés, acabando com o clima de amistoso. Ronaldinho foi o alvo preferido.Passado o clima de empolgação, o Brasil só voltará a campo no dia 28 de março, quando enfrenta o Equador, em Quito, pelas eliminatórias sul-americanas à Copa do Mundo da África do Sul. Para a rodada dupla do classificatório - recebe na sequência o Peru -, a seleção deve ter a volta de Kaká, Luis Fabiano e Anderson, todos ausentes do clássico em Londres por causa de contusões.*Com informações do UOL.