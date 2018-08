Governo e sua bancada federal definem prioridades para OGU 2009 Propostas serão apresentadas em nova reunião com vistas ao Orçamento Geral da União. Dessa vez, com a presença de toda a bancada do RN.

A reunião da governadora Wilma de Faria com a bancada do governo, ocorrida na noite desta quarta-feira (5), no gabinete da presidência do Senado, em Brasília, tratou de projetos prioritários do Rio Grande do Norte para inclusão de emendas de bancada ao Orçamento Geral da União em 2009.



Pelo fato de se tratar de uma reunião da bancada governista, o titular da Secretaria Estadual de Planejamento, Vagner Araújo, explicou que “é uma primeira discussão interna dos partidos que compõem a base aliada para discutir dentre os projetos prioritários o que pode ser encampado por cada parlamentar como emenda ou o que vai ser levado para submeter a bancada geral na reunião prevista para o dia 12 (quarta-feira)”.



Como prioridade para a reunião da quarta-feira (12), com a presença de toda a bancada do Rio Grande do Norte, o governo do Estado vai apresentar prioridades como a continuidade dos projetos da Estrada de Pipa, do Terminal Pesqueiro, da Via Metropolitana, da BR-110 (Mossoró-Campo Grande) e o desenvolvimento Territorial (Emater).



Além disso, serão apresentados projetos novos como o Programa de Promoção e Divulgação Turística do RN, Circuito viário turístico das Lagoas – Bomfim, Ampliação do abastecimento de Água de Mossoró, Ampliação e Modernização da Rede de Hospitais do Estado e Duplicação da BR 304 Natal-Mossoró-Divisa com o Ceará.



Continuidade de projetos com emenda anterior

1. Estrada Parque da Pipa – R$ 30 mi

2. Terminal Pesqueiro – R$ 30 mi

3. Via Metropolitana (acesso ao novo Aeroporto) – R$ 40 mi

4. BR 110 Mossoró-Campo Grande – R$ 20 mi

5. Desenvolvimento Territorial – EMATER – 20 mi



Projetos novos

6. Programa de Promoção e Divulgação Turística do RN – R$ 20 mi

7. Circuito viário turístico das Lagoas – Bomfim – R$ 40 mi

8. Ampliação do abastecimento de Água de Mossoró – R$ 40 mi

9. Ampliação e Modernização da Rede de Hospitais do Estado – R$ 40 mi

10. Duplicação da BR 304 Natal-Mossoró-Divisa com o CE – R$ 40 mi