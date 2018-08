Prisão de envolvido com roubo de caminhonete pode revelar esquema interestadual Sebastião Fernando foi detido por policiais na segunda-feira (10), em Parnamirim. Segundo o delegado Marcos Vinícius, da Deprov, ele já foi preso nas operações 4x4 e Retorno.

A prisão de Sebastião Fernando Teixeira Júnior, 28, sob acusação de roubo de veículos pode ser a ponta de um esquema interestadual de roubo de carros, principalmente em estados da região Nordeste. Ele foi preso na tarde da segunda-feira (10), em Parnamirim.



A informação foi revelada ao Nominuto.com por uma fonte da Segurança Pública do RN. “Já sabemos que ele tem passagem na polícia nas Operações 4x4 (ocorrida em 2005) e Retorno”, afirmou a fonte



O delegado Marcus Vinícius, adjunto da Especializada em Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (Deprov) contou a forma como ocorreu a prisão do acusado. Segundo ele, dois homens roubaram uma caminhonete Hilux na tarde da segunda-feira (10), em Tirol, e levaram o casal que estava no veículo como reféns. “Os homens saíram rodando pela cidade e foram com destino à zona Sul. As pessoas levadas ficaram o tempo todo com as cabeças baixas, mas em um momento uma delas conseguiu ver que um carro estava seguindo a caminhonete”, contou.



Os bandidos insistiam querendo parar em caixas eletrônicos para fazerem saques nas contas das vítimas, mas logo desistiram e levaram o carro com destino ao Parque das Colinas onde abandonaram o casal e saíram com o veículo. “As vítimas não se deram conta, mas o mesmo carro que viram seguindo o deles estava no local onde eles foram soltos”, comentou.



O delegado lembra que o veículo roubado possui um sistema de rastreamento por satélite. “Com isso, uma equipe nossa (da Deprov) e da Polícia Militar começou as diligências para encontrar esse veículo. Inclusive, o Bope (Batalhão de Operações Especiais) também ajudou nos trabalhos”, disse.



Os bandidos na Hilux roubada e Sebastião em outro veículo se encontraram na estrada que liga Parnamirim a Macaíba onde realizaram a troca dos carros. Nesse momento, Sebastião pegou a caminhonete e foi com destino a um posto de combustível, em Parnamirim, enquanto os outros dois comparsas vieram pelo viaduto voltando para Natal.



Sebastião Fernando foi preso pelos policiais justamente neste posto de combustíveis e foi levado à delegacia de plantão da zona Norte. Segundo o delegado, Sebastião contou em seu depoimento que “tinha o contrato com outra pessoa e esse carro era uma ‘encomenda’ que iria para Fortaleza”.



A história contada por Sebastião ao delegado também chamou atenção. “Ele me disse que recebeu R$ 6 mil, pagou R$ 5 mil aos dois homens e ficou com R$ 1 mil”, explicou. “Claro que essa história pode ser mentirosa”, completou.



Anteriormente detido por receptação, Sebastião agora “caiu” por roubo e, inclusive, foi reconhecido pelas vítimas. "Agora, vamos checar com mais profundidade essas informações e investigar a existência desse esquema interestadual", concluiu o delegado.