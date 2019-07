Vereadores de oposição à prefeita Micarla de Sousa se reúnem hoje na Câmara

Vlademir Alexandre George Câmara se reúne com vereadores de oposição nesta quarta-feira (14).

De acordo com o vereador George Câmara do PCdo B, além dele integram esta bancada: Maurício Gurgel (PHS), Sargento Regina (PDT), Raniere Barbosa (PRB), Júlia Arruda (PSB) e Hermano Morais (PMDB).Pelo menos dois desses parlamentares citados chamam a atenção neste grupo, devido ao posicionamento tomado por colegas de partido que já anunciaram apoio à Micarla.Dos sete vereadores eleitos pelo PSB, apenas Júlia Arruda está na oposição. Desde o início do ano, a parlamentar já havia deixado clara a sua posição. Mas no caso de Hermano Morais, ainda há uma pendência. Ele declarou ao Nominuto.com, na tarde desta terça-feira (13) que recebeu o convite para compor a bancada da prefeita, mas ainda “vai analisar a proposta junto ao partido”, o PMDB.George ressalta que todos os que compõem este grupo, tem uma opinião formada a respeito da forma como devem agir, em relação a aprovação ou não de projetos do Executivo.“Não vamos fazer oposição à Natal. Temos o entendimento de que se for bom para a população nós vamos apoiar”.No entanto ele pondera: “as propostas precisam ser debatidas com profundidade para não serem aprovadas de qualquer maneira”. Segundo Câmara, sobre a tão falada Reforma Administrativa ainda não pode opinar, pois “infelizmente nem os vereadores da situação receberam o projeto, imagine nós”.A prefeita Micarla de Sousa declarou esperar que até a próxima semana, a Câmara será convocada para debater a Reforma Administrativa.