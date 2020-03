Assembleia reabre os trabalhos nesta segunda-feira Mensagem anual da Governadora marca o início das ações na Assembleia Legislativa.

A governadora Wilma de Faria fará a leitura da mensagem anual do Executivo estadual nesta segunda-feira (16). A sessão solene dá inicio também aos trabalhos do Poder Legislativo do Rio Grande do Norte para o ano de 2009.



Marcada para as 16h, no Plenário Deputado Clóvis Motta, a mensagem será a penúltima da governadora que completa em 2010 oito anos no comando do estado.



Na ocasião, devem estar presentes além dos 24 deputados, os principais líderes políticos do Rio Grande do Norte.



A abertura dos trabalhos na Assembleia sempre ocorre no dia 15 de fevereiro, mas como a data cai num domingo, a sessão solene foi transferida para o dia 16.



A novidade na Assembleia Legislativa é a presença do deputado Paulo Davim (PV), que assumiu o lugar deixado pela prefeita Micarla de Sousa (PV).