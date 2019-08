Lula e Sarney se reúnem para falar de eleição no Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na noite desta segunda-feira (19) com o senador José Sarney (PMDB- AP) para discutir a pretensão ou não do senador de ser candidato do PMDB à Presidência do Senado, em eleição marcada para 2 de fevereiro.O encontro foi adiado na semana passada a pedido do senador, que estava gripado.Sarney chegou a afirmar que não iria se candidatar, porém há indícios de que teria mudado de idéia.Uma possível candidatura dele altera o cenário na base aliada que tem dois candidatos: Tião Viana (PT-AC) e Garibaldi Alves (PMDB- RN), atual presidente da Casa.Antes da reunião com Sarney, o presidente Lula recebeu dirigentes das principais centrais sindicais para discutir medidas anticrise e evitar demissões em massa nas empresas.

* Fonte: Agência Brasil.