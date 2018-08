Contra dez homens, Paraná perde para São Caetano na Vila O Azulão, que ainda sonha com a classificação , agora é 8º, com os 50 pontos, e ficou a cinco pontos do G-4.

Precisando vencer, para se livrar de vez do perigo do rebaixamento, o Paraná decepcionou, novamente, e acabou perdendo por 3 a 2 para o São Caetano, nesta terça-feira, na Vila Capanema. O time do ABC paulista, que sempre comandou o placar da partida, jogou com dez homens desde os 26 minutos do primeiro tempo.



O resultado complicou a situação do time paranaense, que voltou a ficar ameaçado pela zona da degola. O Tricolor permanece em 13º lugar, com 40 pontos, mas muito mais próximo da área do descenso, a quatro pontos do 17º colocado, o Criciúma, que ainda irá jogar, no próximo sábado, com o Corinthians.



O Azulão, que ainda sonha com a zona de classificação para a Série A, atingiu o oitavo lugar, com os 50 pontos, e ficou a cinco pontos do G-4.



Os dois times voltam a jogar na próxima terça-feira (11). O Paraná encara o Gama, no Distrito Federal, às 19h30. O São Caetano enfrenta o Fortaleza, no Ceará, às 21h45.



PARANÁ 2 X 3 SÃO CAETANO



Paraná

Gabriel; Daniel Marques (Gláucio), Leandro e Fabrício; Murilo (André Luiz), Vagner, Kléber, Giuliano e Fabinho ( Cristiano); Rodrigo Pimpão e Éder.

Técnico: Paulo Comelli



São Caetano

Júlio César; Tobi, Leonardo, Marco Aurélio; Júlio, Glaydson (Vinícius), Andrezinho, Luan e Ademir Sopa; Rafinha (Francismar) e Tuta (Hernani).

Técnico: Vadão



Data: 04/11/2008, terça-feira

Local: Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba-PR

Árbitro: Djalma José Beltrami Teixeira (Fifa-RJ)

Auxiliares: Hilton Moutinho Rodrigues (Fifa-RJ) e Wagner de Almeida Santos (RJ)

(Paraná); Luan, Júlio (São Caetano).

Cartão vermelho: Leonardo,

Público: 3.523 pagantes

Renda: R$ 53.335,00



Com informações do UOL Esporte