Mulher é assassinada com vários tiros nas Rocas Polícia acredita que Keliane Bezerra da Silva, que era usuária de drogas, também tenha envolvimento com o tráfico.

A polícia registrou mais um assassinato relacionado ao tráfico de drogas em Natal. Desta vez a vítima foi Keliane Bezerra da Silva, de 19 anos. Ele foi morta com vários tiros na rua Santo Inácio, nas Rocas, onde morava.



A família de Kely Bola, como era conhecida, confirmou que ela era usuária de drogas. Mas populares afirmam que ela também tinha envolvimento com o tráfico.



Segundo a polícia, por volta das 23h Kely Bola estava em frente à casa dela na companhia de um amigo menor de idade quando um carro ainda não identificado passou duas vezes pelo local. Em seguida, um dos passageiros do veículo efetuou vários disparos contra Kely. Ela ainda foi socorrida ao hospital dos Pescadores, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.



A polícia ainda não tem informações sobre os assassinos. O caso será investigado pela equipe do 2º Distrito Policial, nas Rocas.