Ação conjunta de policiais do RN e PB resulta na prisão de envolvidos em assaltos Fato ocorreu no sítio Amparo, em Jardim de Piranhas. Um dos detidos, Francivan Alves Dantas, é apontado como participante do assalto ao Banco do Brasil em Santana do Matos.

Três homens foram presos em um sítio na zona rural de Jardim de Piranhas, distante 287 quilômetros de Natal, em uma operação conjunta da Polícia Militar do Rio Grande do Norte e a Polícia Civil da Paraíba.



Segundo informações do Comando do Policiamento do Interior (CPI), foram presos Reginaldo Batista de Araújo, Dijenaldo Alves da Silva e Francivan Alves Dantas. Contra este último, conta um mandado de prisão sob acusação dele ter participado dos assaltos à agência do Banco do Brasil, em Santana do Matos, e ao Posto Fiscal, em Teixeira (PB).



Os três homens estavam escondidos no sítio Amparo no momento em que foram presos. Dentro da casa, os policiais encontraram uma pistola 380 com a numeração raspada, dois revólveres calibre 38, uma espingarda calibre 32, 34 munições de revólver calibre 38, 12 munições de pistola 380, duas facas, seis celulares e quatro coldres.



Eles foram levados para Caicó e devem ser transferidos para a Paraíba.