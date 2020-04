Italianos presos na Operação Corona chegam às 18h O diretor da penitenciária de Alcaçuz informou que os presos serão escoltados pela Polícia Civil.

Os italianos Giuseppe Ammirabille, Salvatore Borrelli, Paolo Balzano e Vito Francesco Ferrante, presos na penitenciária federal de segurança máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, retornarão ao Rio Grande do Norte nesta quarta-feira (18). A chegada prevista para às 16h na Base Aérea de Natal foi remarcada para as 18h.



Eles foram presos e condenados pela Justiça Federal no Rio Grande do Norte, em dezembro de 2006, pelos crimes de tráfico internacional e interno de pessoas, delito de casa de prostituição, porte ilegal de armas, crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de capital e falsidade ideológica. O caso ficou conhecido na mídia como Operação Corona.



O condenado da justiça, Giuseppe Ammirabille, que aguardava julgamento de sua apelação sob custódia em penitenciária estadual, foi transferido pela Justiça Federal, em julho de 2007, para a penitenciária federal de segurança máxima no Mato Grosso do Sul, sob alegação de haver risco de ser resgatado por terceiros. De acordo com o MPF, porém, nunca foi apresentada prova de que houvesse esse risco.



Ammirabille entrou com habeas corpus para retornar ao RN. No parecer, o MPF posicionou-se a favor da concessão do habeas corpus para que ele retornasse a uma penitenciária de Alcaçuz no Rio Grande do Norte, e requereu que a decisão fosse estendida aos demais có-réus, Borrelli, Balzano e Ferrante.



Estes se encontram na mesma penitenciária federal, uma vez que o próprio juiz responsável pela transferência, agora, reconheceu que não vê impedimento para que Ammirabille os demais condenados voltem ao Rio Grande do Norte.



O diretor da penitenciária de Alcaçuz, delegado Ailson Dantas informou que os presos

serão escoltados pela Polícia Civil e serão transferidos para celas separadas, mas com contato com outros presos.