Representantes de 76 escolas legislativas do país estão em Natal para encontro da ABEL

Elpídio Júnior Encontro ocorrerá até a terça-feira (25).

De acordo com Giovanne Carvalho, diretor da Escola do Legislativo Miguel Arraes, da Câmara Municipal do Natal, o principal objetivo dos encontros realizados no país são os debates sobre as questões referentes à educação legislativa, que ainda é uma atividade recente no país. Neste encontro, especificamente, os participantes irão produzir uma cartilha para os parlamentos do país.“Vamos fundir as propostas, relatar a gestão de cada escola e promover as oficinas pedagógicas durante o evento. No fim, como resultado, estaremos elaborando uma cartilha que servirá de orientação e terá grande utilidade para os novos vereadores eleitos no país”, disse.O presidente da ABEL, Florian Madruga, elogiou a receptividade da população de Natal e dos organizadores do evento. Para o educador, que é um dos precursores das escolas legislativas no país, o encontro será muito importante devido ao período em que ocorre.“Agora que estamos às portas de novas legislaturas municipais, teremos a oportunidade de discutir o programa de recepção aos novos parlamentares que já estarão assumindo os cargos em janeiro do próximo ano”, explicou.Além dos cursos de capacitação de novos vereadores promovidos pelo Senado Federal, as próprias escolas legislativas também realizam os seus eventos. Segundo Geovanne Carvalho, a Escola Miguel Arraes irá promover o seu seminário em março do próximo ano.

Abaixo segue a programação para segunda e terça-feira (25)

Local: Hotel Parque da Costeira13h – Oficina de coordenação pedagógica para Escolas do Legislativo14h – Grupos temáticos:*As Escolas do Legislativo e a Gestão de pessoas;*Comunicação nas Escolas do Legislativo16h - Intervalo16h30 – Mesa Redonda com relatos da Oficina e dos Grupos Temáticos18h – Encerramento25.11 (Terça-Feira)Local: Hotel Parque da Costeira09h – Apresentação do TCE-RN – Laércio Segundo10h – O processo de transformação das Escolas do Legislativo em Fundações EducativasPalestrante: Gustavo Ponce – consultor do Senado federal11h – Rede Nacional de Escolas de GovernoPalestrante – Helena Kerr – diretora da ENAP12h – Intervalo para almoço14h – Apresentação das Comissões:*Ações de Capacitação para os Vereadores Eleitos em 2008;*Ações Estratégicas para Expansão das Escolas do Legislativo e de Contas16h – Intervalo16h30 – Assembléia Geral Extraordinária dos associados da ABEL18h - Encerramento