Declaração do presidente do Barueri dá "gás" especial aos jogadores do América

Uma gratificação prometida para após o jogo e uma declaração infeliz do presidente do barueri, Walter Sanches, que praticamente declarou a garantia do acesso neste sábado, são motivos de sobra para que os jogadores do América demonstrem um "gás" especial para a partida deste sábado, na Arena Barueri, ás 15h20 (horário de Natal).O técnico Ruy Scarpino, responsável pela ascensão do time nas últimas rodadas - o time rubro não perde a cinco partidas -, acredita que as declarações do presidente paulista podem e devem ser usadas na preleção. “Isso pode ser usado como fator motivacional, sim. Eu sempre gosto de falar dos nossos objetivos para os jogadores nas conversas antes da partida”, afirmou o treinador, que tem apenas uma dúvida para confirmar a escalação oficial do Mecão.Bruno Moreno e Toni foram testados e disputam uma vaga no meio-campo. Ambos são opções para substituir Júlio Terceiro, vetado pelo departamento médico, e Luis Maranhão, reserva imediato de Júlio, mas que está suspenso. Os dois jogadores, destaques no sistema defensivo e de armação da equipe, fazem muita falta, mas os substitutos prometem lutar muito para nã comprometer.Outra modificação se dará no sistema ofensivo, onde Marcelo Nicácio ganhou a briga com Jymmy e deve ser escalado ao lado de Cascata. O meia Souza, que tinha a expectativa de retornar à equipe titular, ficará como opção para o banco de reservas. “Ele poderá ser mais útil ao longo da partida, quando pegará os adversários mais desgastados”, disse Ruy. Uma análise nos últimos jogos fez o jogador e o treinador chegarem juntos a essa conclusão.Invicto há cinco partidas, o América, 15º colocado, com 43, deve ir a campo com: Fabiano; Daniel, Robson, Adalberto e Vandinho; Elias, Bruno Moreno (Tony), Saulo e Aloísio; Cascata e Marcelo Nicácio.