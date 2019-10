Palmeiras segue com 100% de aproveitamento Vanderlei Luxemburgo compara time atual com elenco campeão de 1996.

Nem São Paulo, nem Corinthians, muito menos Santos. O destaque do início deste Campeonato Paulista é o Palmeiras. O time comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo é o líder da competição com nove pontos ganhos em três jogos. Mais do que as vitórias indiscutíveis, o Alviverde versão 2009 tem apresentado um futebol vistoso, de toques rápidos e de aplicação tática, bem ao estilo do seu treinador.



O começo da temporada do time do Parque Antártica é de encher o torcedor palmeirense de esperança. Duas das três vitórias foram com bastante folga (3 a 0 contra o Mogi Morim e Marília). Na estreia, a vítima foi o Santo André, que perdeu por 1 a 0. As surpresas têm sido os jogadores contratados. Cleiton Xavier, Willians e o artilheiro Keirrison se encaixaram bem no time.



Diego Souza, que não esteve tão bem em 2008, parece ter se encontrado novamente no novo meio-campo. O atacante Marquinhos, que ainda não estreou, por estar se recuperando de uma lesão na virilha, deverá ser o companheiro de ataque de Keirrison. Já o ágil atacante Lenny, quando solicitado, vem fazendo belas atuações. O jogador chegou a arrancar elogios do comandante.



“O Lenny é um ótimo jogador que começou muito cedo, conquistou algumas coisas importantes, mas agora ele está vendo que precisa ralar. Ele é muito veloz, habilidoso e não foge dos zagueiros”, falou o treinador após a partida contra o Marília.



O Palmeiras espantou para bem longe do Parque Antártica a possibilidade de um começo ruim no Paulistão 2009. Por muitos, a equipe é apontada como uma surpresa neste começo de campeonato, devido a reformulação feita no elenco e a chegada de jogadores muito jovens. O Verdão também teve pouco tempo de preparação.



Foram apenas 20 dias na pré-temporada, em Atibaia (SP). Além disso, a equipe não se apresentou bem nos dois jogos-treino durante a fase de preparação com duas derrotas para Rio Claro e União São João, ambos da Segunda Divisão do Campeonato Paulista.



Otimista

Quem está otimista é o técnico Vanderlei Luxemburgo. O treinador comparou a atual equipe ao elenco Campeão Paulista de 1996. “Este grupo lembra muito aquele de 96, que tinha Rivaldo, Djalminha e Roberto Carlos, eles também eram jovens e não tinham nome, mas tinham talento e muita vontade de vencer”, disse Luxemburgo em entrevista à Radio Jovem Pan de São Paulo.



Até agora é difícil prevê quem será o campeão Paulista, mas não há dúvidas de que o Palmeiras, com o futebol apresentado até o momento, é sério candidato ao título. O pentacampeão Edmilson é um reforço de peso ao sistema defensivo. Além disso, o a diretoria ainda corre atrás de reforços para a Taça Libertadores da América. O atacante Kleber, que jogou no clube em 2008, o lateral Coelho e o chileno Gary Medel interessam.





