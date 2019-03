Marcelo Vilar: "Eu sou um treinador que gosta de disciplina"

Fotos: Vlademir Alexandre Marcelo Vilar chega ao alvirrubro e planeja trabalho com muita seriedade.

Esse cearense de 47 anos, ex-funcionário do Banco do Brasil na área de treinamento de Recursos Humanos durante oito anos e com passagens por clubes como Palmeiras (SP), Ceará e Fortaleza, chega ao América querendo montar um time competitivo para brigar pelo título do Estadual e desempenhar uma boa campanha no Brasileiro da Série B.Dentro da filosofia do clube, que buscou um técnico com títulos, Marcelo Vilar já conquistou três campeonatos cearenses sendo dois pela primeira divisão (1997, 1999) e um pela segunda divisão (1998) além do título da Copa São Paulo sub 20, em 2001.Durante entrevista concedida ao

, ele revelou outra virtude sua: "é uma característica minha, uma marca, por onde passei revelar jogadores" e pretende desenvolver um bom trabalho no alvirrubro.

Não gosto de falar da minha forma de trabalho. Prefiro trabalhar e as pessoas que observem. Uma coisa é certeza: muita seriedade em tudo que faço.

Eu sou um treinador que gosto de disciplina, de hierarquia. Isso é fundamental para qualquer tipo de trabalho.

A expectativa é a melhor possível. Recebi o convite e estou aqui. Sei que o América está passando por uma reestruturação e está recomeçando até mesmo no próprio time. Estamos reformulando todo o plantel. Estamos focados no objetivo de formar um time competitivo e em condições de brigar pelo título dessa primeira competição que ele vai disputar (o Campeonato Estadual).

Gosto de jogador que é profissional. Jogador guerreiro dentro de campo. Aquele que alie técnica e garra. Para mim, isso é primordial. E, principalmente, um jogador que tenha espírito de equipe. Afinal de contas, o futebol é um esporte coletivo onde um só não ganha.

No América, como qualquer outro time, o primeiro objetivo é o de melhorar com relação ao ano passado. A primeira coisa que quero fazer é chegar nesse campeonato Estadual até a final. Depois disso, aproveitar nesse trabalho e ter uma base para o campeonato brasileiro da série B para não ter que remontar a equipe de novo pois sei que essa é uma competição difícil e os pontos obtidos no começo da competição são muito importantes principalmente quando se chega no final para não ficar no sufoco como foi esse ano. Então já ter uma base do time e ter um elenco forte no começo da competição é um dos nossos objetivos também

Meu grupo trabalha com 26 jogadores. Agora, quais serão esses atletas nós estamos trabalhando para definir isso e concluir esse trabalho.

Sim. Com certeza. Acabei de chegar e vou ter oportunidade de observar os jogadores da base. Aqueles que tiverem condições podem ser levados ao time principal. Até mesmo é uma característica minha, uma marca, por onde passei revelar jogadores. Mas, para isso, é preciso que o jogador esteja preparado e tenha talento. Não adianta só colocar a fórceps porque dessa forma não dá certo.