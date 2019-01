Febraban autoriza dispensa de juros aos desabrigados em Santa Catarina Decisão foi comunicada por meio de nota divulgada no site da Federação.

Em virtude da enchente ocorrida no Estado de Santa Catarina, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) autorizou hoje (5) que as instituições bancárias dispensem os juros de pagamentos de contas vencidas nos dias 24 e 25 de novembro.



A decisão foi comunicada por meio de uma nota divulgada no site da Federação.



Em nota, a Febraban comunica que, em conseqüência da catástrofe ocorrida nos municípios catarinenses de Balneário Camboriu, Blumenau, Brusque, Camboriu, Gaspar, Guabiruba, Itajaí, Navegantes e Tijucas, recomenda a seus associados que dispensem da cobrança de juros referentes a boletos com vencimento dias 24 e 25 de novembro e pagas até o dia 28 de novembro - referentes a cobranças de mensalidades escolares, clubes e condomínios, por exemplo”.