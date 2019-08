Sarney aceita disputar presidência do Senado

Geraldo Magela/Agência Senado Sarney já contabiliza 58 dos 81 votos do Senado Federal.

O senador maranhense comunicou sua decisão ao presidente Lula (PT) em reunião ocorrida ontem (19) no Palácio do Planalto.A Folha apurou ainda que Sarney estaria interessado em voltar à presidência do Senado para recuperar o prestígio do seu clã no Maranhão, estado que deu apenas 16 prefeitos ao PMDB.Além disso, o comando do Senado daria ao ex-presidente da República força para tentar interferir nas investigações da Polícia Federal envolvendo um filho dele. Há suspeita de caixa dois nas eleições de 2006 de uma empresa comandada por Fernando Sarney.Ainda segundo a matéria, a candidatura é um desejo do PMDB e já conta com 58 dos 81 votos da Casa. A decisão do ex-presidente da República sepulta a possibilidade de reeleição do senador Garibaldi Alves (PMDB), conduzido ao cargo depois da saída de Renan Calheiros, em dezembro de 2007.O senador potiguar manifestou várias vezes sua vontade de continuar na presidência e assegurou, inclusive, que esse seria o desejo de Sarney.