Lula e Bento XVI devem evitar temas polêmicos durante audiência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será recebido em audiência privada pelo papa Bento XVI na manhã desta quinta-feira (13). Para a embaixadora do Brasil no Vaticano, Vera Machado, a conversa do papa com Lula não deve tocar em pontos polêmicos, como a questão do aborto e dos homossexuais, temas sobre os quais o governo brasileiro teve posições contrárias à posição da Igreja.“Nessas conversas, o papa sempre ressalta questões que são consensuais entre as nações, como a busca da paz, a solução de conflitos por meio de negociações diplomáticas e nunca pela força, as questões de justiça social, as preocupações com o meio ambiente e com o respeito aos direitos humanos”, comentou hoje (12) embaixadora.Essa será a segunda vez que Lula se encontra com o papa Bento XVI, mas é a primeira audiência privada. O primeiro encontro dos dois ocorreu em maio de 2007, em São Paulo, quando o Bento XVI visitou o Brasil e participou da 5ª Conferência Episcopal da América Latina e Caribe. Lula será o 68º chefe de Estado a ter uma audiência privada com Bento XVI.Nesta quarta-feira (12), o presidente encerrou suas atividades junto às autoridades italianas. Pela manhã, ele se encontrou com o prefeito de Roma, Gianni Alemanno, e depois participou de uma cerimônia de despedida no Palácio do Quirinale, sede da Presidência da Itália. À tarde, Lula permaneceu na Embaixada do Brasil em Roma e recebeu empresários, entre eles o presidente da Fiat, Luca Cordero de Montezemolo.

* Fonte: Agência Brasil.