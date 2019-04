INSS reinicia amanhã pagamento de benefícios Recebem no dia 26 os beneficiários que ganham até um salário mínimo e têm cartão de pagamento de final 3, sem considerar o dígito.

Brasília - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recomeça amanhã (26) o pagamento dos benefícios. Neste dia recebem os beneficiários que ganham até um salário mínimo e têm cartão de pagamento de final 3, sem considerar o dígito.



Segundo o Ministério da Previdência Social, ontem (24) não foi liberado o pagamento para evitar o acúmulo de pessoas nas agências bancárias na véspera do feriado de Natal, quando o horário de atendimento nos bancos ficou reduzido a duas horas. De acordo com o ministério, o pagamento de beneficiários com cartão de final 1 e 2 foi antecipado em dois dias e liberado nos dias 22 e 23 deste mês.



De acordo com o ministério, as datas em que o expediente bancário ocorre em horário reduzido não são consideradas dias úteis para a realização dos depósitos.



Os segurados que tiverem dúvidas sobre o calendário podem ligar para os operadores da Central 135. A outra opção é acessar a internet (www.previdencia.gov.br) e clicar no link Extrato de Pagamento de Benefício, que fica no centro da página principal. O extrato, no entanto, fica disponível somente a partir do dia em que o pagamento é depositado no banco.



Confira as datas de pagamento:



Até um salário mínimo

Final

1 22/12

2 23/12

3 26/12

4 29/12

5 30/12

6 02/01

7 05/01

8 06/01

9 07/01

0 08/01



Acima de um salário mínimo



Final

1 e 6

02/01

2 e 7

05/01

3 e 8

06/01

4 e 9

07/01

5 e 0

08/01