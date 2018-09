TRE suspende o repasse do fundo partidário do PCB e PCdoB

Vlademir Alexandre Antenor Roberto: PCdoB tentará regularizar as contas no TRE.

Segundo dados da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria do TRE, o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) omitiram-se da prestação de contas dos respectivos partidos das movimentações financeiras do ano passado, o que implicaria na suspensão dos repasses do fundo partidário.O Relator dos processos n.º 28 e n.º 33, de 2008, desembargador Cláudio Santos, votou em harmonia com o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral, no sentido de declarar não prestadas as referidas contas, determinando a suspensão do repasse das cotas aos dois partidos enquanto durar a inadimplência.Segundo o presidente estadual do PCdoB, Antenor Roberto, o partido pode ter prestado as contas fora do prazo e, por isso, teria sido considerado inadimplente. No entanto, o presidente diz que acionará a tesouraria do partido para solucionar a questão.A reportagem do

Nominuto.com

não conseguiu o contado com a direção do PCB.